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Yeni Kaledonya açıklarında 7 büyüklüğünde deprem

AA - Saadet Firdevs Aparı - Güncel
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Yeni Kaledonya açıklarında 7 büyüklüğünde deprem

Pasifik Okyanusu'nda, Fransa'ya bağlı özerk Yeni Kaledonya açıklarında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Pasifik Okyanusu'nda, Fransa'ya bağlı özerk Yeni Kaledonya açıklarında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 7 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Tadin'in 279 kilometre güneydoğusu olduğunu duyurdu.

USGS, depremin 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel

Pasifik Okyanusu, Yeni Kaledonya, Fransa, Deprem, Güncel, Haberler

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