Yeni Jenerasyon Moda Haftası defileyle başladı

ANTALYA Antalya Büyükşehir Belediyesi, Amsterdam merkezli moda şirketi işbirliğiyle "Yeni Jenerasyon Moda Haftası-Fashion Week NewGen" etkinliğine ev sahipliği yaptı. Moda haftası etkinliğinde genç tasarımcılar düzenlenen defilede tasarımlarını sergileme imkanı buldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, "Yeni Jenerasyon Moda Haftası-Fashion Week NewGen" etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Işıklar'da bulunan Açık Basketbol Sahası'nda gerçekleşen etkinlikte genç tasarımcılar yaptıkları tasarımları sergileme imkanı buldu. Akdeniz Üniversitesi'nde Moda Tasarımı Bölümü'nde öğrenim gören 11 öğrenci düzenlenen defile sayesinde ilham kaynaklarını sergileme fırsatı elde etti.

Genç tasarımcılarımızı bekliyoruz

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Türker Ahmet Özay Genç de genç tasarımcıları ve genç girişimcileri desteklediğini ifade ederek "Akdeniz Üniversitesi'nden Moda Tasarım Bölümü son sınıf öğrencilerinin koleksiyonlarını bu defile sayesinde izledik, çok güzel bir defileydi. Onlara tasarımlarını sergileme fırsatını da sunmuş olduk" dedi.

Emeklerimizi sergileme imkanı buldum

Akdeniz Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü son sınıf öğrencisi Meryem Mecidoğlu emeklerini sergileme imkanlarını bulduğunu söyledi. Mecidoğlu, "Öncelikle programda emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Sektöre çıkacağız ve bu alanda belli başlı çalışmalara ufakta olsa imza atmamız gerektiğini düşünüyoruz. Her şeyden önce emeklerimizi sergileme imkanı bulduk. Bu çok değerli bir şey, çok güzel bir gündü. Muhittin Başkanımıza çok teşekkür ediyorum bize her zaman destek oldukları için. Umarım daha fazla ve daha güzel etkinlikler düzenlenir" ifadelerini kullandı.