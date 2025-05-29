Yeni İnfaz Düzenlemelerini İçeren Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına Sunuldu.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni infaz düzenlemelerini içeren Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığına sunulmasının ardından yaptığı açıklamada, "Amacımız; toplumumuzu suçtan korumak, toplumsal barış ve huzura katkı sunmak, vatandaşlarımızın adalete en etkin şekilde erişimini sağlamak, hukuk sistemimizin güven veren yapısını daha da güçlendirmektir" ifadelerini kullandı.

Yeni infaz düzenlemelerini içeren ve TBMM Başkanlığına sunulan Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı ve TBMM Başkanlığına sunuldu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kanun teklifine ilişkin X hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Tunç, şunları kaydetti:

"AK Parti Grup Başkanımız Sayın Abdullah Güler tarafından kamuoyuyla paylaşılan ve AK Partili milletvekillerimizce TBMM Başkanlığına sunulan, 10'uncu Yargı Paketi olarak bilinen 'Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla hazırladığımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer alan hedeflerimiz doğrultusundaki ilk yargı paketi olan Kanun Teklifi, toplam 30 maddeden oluşmaktadır.

"Amacımız vatandaşlarımızın adalete en etkin şekilde erişimini sağlamak"

Kanun teklifi, ceza adaleti sistemini daha etkin hale getiren, infaz sistemini daha da güçlendiren, cezasızlık algısını ortadan kaldıran, suç ve suçluyla etkin mücadele sağlayan, suç işlenmesini önleyen ve caydırıcılığı artıran, bazı suçların cezalarının artırılmasını öngören önemli düzenlemeleri içermektedir. Kanun teklifinin milletvekillerimizin takdiriyle uzlaşı içerisinde Gazi Meclisimizde kabul edileceğine yürekten inanıyorum. Amacımız; toplumumuzu suçtan korumak, toplumsal barış ve huzura katkı sunmak, vatandaşlarımızın adalete en etkin şekilde erişimini sağlamak, hukuk sistemimizin güven veren yapısını daha da güçlendirmektir."