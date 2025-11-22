Haberler

Yeni İmar Yönetmeliği: Taşınmazların Değer Artış Payı Kamuya Aktarılacak

Güncelleme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, imar planı değişiklikleri sonucu değer kazanan taşınmazlardan kamunun pay almasını sağlayan yeni düzenlemeyi yayımladı. Değer artış payının yüzde 90'ı kamuya aktarılacak.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, imar planı değişikliği sonucu taşınmazların değer kazanmasından doğan kazancın bir bölümünün kamuya aktarılmasını öngören 'İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Uygulama Yönetmeliği'ni yayımladı. Yapılan değişiklikle, plan değişikliği sonucu değeri artan taşınmazdan 'değer artış payı' alınması zorunlu hale getirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan; imar planı değişiklikleriyle taşınmazların değer kazanması durumunda ortaya çıkan kazancın yüzde 90'ının kamuya aktarılmasını öngören 'İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Uygulama Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; daha önce Resmi Gazete'de yayımlanan 7534 sayılı Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yapılan değişiklikle, plan değişikliği sonucu değeri artan taşınmazdan 'değer artış payı' alınması zorunlu hale getirildi. Yeni düzenlemeyle, şehirlerin plansız büyümesinin ve keyfi imar değişikliklerinin önüne geçilmesi hedeflenirken, oluşan değerin yüzde 90'ının kamuya aktarılması sağlanacak.

DEĞER ARTIŞ PAYINI PEŞİN ÖDEYENE YÜZDE 10 İNDİRİM

Değer artış payı sadece arsadaki değer artışına yönelik olacak. Öte yandan vatandaşlara ödeme kolaylığı da sunulacak. Değer artış payını peşin ödemek isteyenler için yüzde 10 indirim uygulanırken, isteyen mülk sahipleri taksitle ödeme yapabilecek. Yeni düzenleme kapsamında ayrıca 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ek-1 maddesi kapsamındaki; özel mülkiyette olup daha önce resmi kurum, idari tesis, okul, sağlık tesisi gibi kamu hizmet alanı olarak planlanan ancak kamulaştırılamayan taşınmazlar için de çözüm üretildi. Eğer kamu kurumları bu alanlara artık ihtiyaç duymuyorsa ve ilgili idare de onay verirse, bu alanlarda plan değişikliği yapılabilecek. Böylece mülkiyet üzerindeki kısıtlamalar kaldırılarak, vatandaş mağduriyetinin önüne geçilecek. Kamu ile mülk sahipleri arasındaki hukuki anlaşmazlıkların dava sürecine taşınmadan çözülebilmesi sağlanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
