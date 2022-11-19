Yeni İki Kişilik Ayrılabilir "Uçan Otomobil" Prototipi Tanıtıldı
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Yeni bir iki kişilik ayrılabilir "uçan otomobil" prototipi Beijing'de tanıtıldı.
Yeni bir iki kişilik ayrılabilir "uçan otomobil" prototipi Beijing'de tanıtıldı.
Prototip, Çin Mühendislik Akademisi'nden bir akademisyen tarafından yönetilen bir ekip tarafından geliştirildi.
"Uçan otomobil", 280 kg net yük ile maksimum 650 kg kalkış ağırlığına sahip.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel