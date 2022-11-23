Yeni Hava Kargo Rotası Filipinler'in Davao Kenti ile Çin'in Nanning Kentini Birbirine Bağlıyor

TİANJİN, 23 Kasım (Xinhua) -- Tianjin Hava Kargo, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning ile Filipinler'in güneyindeki önemli bir ekonomik merkez olan Davao kentini birbirine bağlayan bir doğrudan hava kargo hizmeti başlattı.

TİANJİN, 23 Kasım (Xinhua) -- Tianjin Hava Kargo, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning ile Filipinler'in güneyindeki önemli bir ekonomik merkez olan Davao kentini birbirine bağlayan bir doğrudan hava kargo hizmeti başlattı.

Hizmetin ilk uçuşu Salı günü Nanning'den ayrılarak aynı gün öğleden sonra Davao'ya ulaştı. Yeni rota, Çin ana karası ile Davao arasında yalnızca yük taşınan ilk hava kargo rotası oldu.

Yeni rotanın faaliyete geçmesi, Çin ile Filipinler arasındaki yeni İpek Yolu Ekonomik Kuşağı için güvenli, istikrarlı ve hızlı bir hava koridoru sağlayacak.

Rotada haftada üç kez sefer düzenlenecek ve ağırlıklı olarak çeşitli e-ticaret ürünleri, günlük ihtiyaç maddeleri ve giyim ürünleri taşınacak.