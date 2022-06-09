Yeni Gürgençler mağazasının açılışına katıldık! - Haberler

Apple ürünlerinde avantajlı fırsatlar ve Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı denildiğinde akla gelen ilk yer olan Gürgençler, Türkiye'nin en büyük Apple Premium Reseller mağazası ile kullanıcıların karşısına çıktı. İstanbul Maltepe Piazza AVM'de bulunan Gürgençler Apple Premium mağazasının açılışına katıldık! Birbirinden uygun fiyatlı Apple ürünleri ile birlikte bazı röportajlar da gerçekleştirdik.

Türkiye'nin en büyük Apple Premium mağazasını gezdik!

Apple çözümlerine, servisine ve desteğine odaklanarak üstün müşteri hizmeti hedefleyen yeni Gürgençler mağazası, bunun yanı sıra, binlerce aksesuar çeşidiyle de dikkat çekiyor. ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan ve ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşen açılışa özel avantajlı fiyatlar sunuldu.

Gürgençler'e ulaşmak için:

Facebook: https://bit.ly/3Q8yIG3

Instagram: https://bit.ly/3Q7LlB9

YouTube: https://bit.ly/3H8g39l

Twitter: https://bit.ly/3H78uzy

LinkedIn: https://bit.ly/39glkik

Mağaza açılışına özel iPhone 13 modeli 16.999 TL, ikinci nesil AirPods 1.399 TL, 256 GB MacBook Air 13.999 TL ve birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa çıktı.

Gürgençler, hem satış hem de satış sonrası hizmetleri ve uygun ödeme koşulları ile güvenilir ve üst düzey müşteri hizmeti sunma taahhüdünü 20. mağazasında da sürdürmeye devam edecek. Peki Gürgençler'in müşterilerine sunduğu ayrıcalıklar neler?

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Apple tarafından sertifikalandırılan profesyoneller, güvenli onarım ve bakım için, size yardımcı olacak. Ayrıca ürününüz hakkında daha fazla bilgi almak istediğinizde ürün uzmanları, mağazada bulunan eğitim salonunda sizlere birebir eğitim sağlarken, yeni satın aldığınız ürünler için ücretsiz kurulum servisi verebilecek.

Shiftdelete / Güncel