Yeni Güney Galler'de Sel Felaketi: Binlerce Kişi Tahliye Edildi

Avustralya'nın doğusundaki New South Wales (NSW) eyaletinde etkili seller nedeniyle binlerce kişiye yönelik tahliye emri çıkarıldı.

ABC News'in haberine göre, NSW'deki şiddetli yağışlar, eyaletin çok sayıda bölgesinde büyük çaplı sele yol açarak hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Bürosu (BOM), sahil şeridinde etkili olan yağışlı havanın kuzeye doğru hareket ettiğini ve ilerleyen günlerde yağışların şiddetini sürdüreceğini bildirdi.

Bu kapsamda, NSW'ye bağlı Hunter Valley ve Mid North Coast bölgelerinde seller nedeniyle binlerce kişiden evlerini boşaltmaları istendi.

NSW eyalet acil servisi yetkilileri, Hunter bölgesinde gece boyunca birçok evin boşaltıldığını, Dungog ile Paterson'daki bazı sokaklar için de yerel saatle 23.30'a kadar tahliye emri verildiğini duyurdu.

Acil yardım ekipleri, eyalet genelinde 2 binden fazla yardım talebi aldığını, bunlardan 1400'üne cevap verdiğini ve 60 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Geniş çaplı elektrik kesintileri yaşanıyor

Eyalet genelinde yaşamı olumsuz etkileyen şiddetli yağışlar ve seller nedeniyle 4 binden fazla hanenin elektriksiz kaldığı kaydedildi.

Yetkililer, bölgede çok sayıda yolun ulaşıma kapatıldığına, altyapının da hasar gördüğüne işaret ederek, ekiplerin kesintileri ve altyapı sorunlarını gidermek için yoğun çalışma yürüttüğünü bildirdi.

Öte yandan, NSW Başbakanı Chris Minns de afetle mücadele kapsamında, 1600 acil yardım görevlisinin bölgelere konuşlandırıldığını ve 68 okulda eğitime ara verildiğini belirtti.