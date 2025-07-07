Yeni Galata Köprüsü Bakım İçin Kapatılacak
İstanbul Valiliği, Yeni Galata Köprüsü'nün bu gece bakım onarım çalışmaları nedeniyle 01.30-04.30 saatleri arasında trafikte kapalı olacağını duyurdu.
Yeni Galata Köprüsü, bakım onarım çalışmaları nedeniyle bu gece 01.30-04.30 saatlerinde araç ve yaya trafiğine kapatılacak.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Yeni Galata Köprüsü'nün, bakım-onarım çalışmaları nedeniyle 8 Temmuz Salı günü saat 01.30-04.30 saatlerinde araç ve yaya trafiğine kapatılacağı bildirildi.
Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel