Yeni Galata Köprüsü Bakım Çalışması Nedeniyle Kapatıldı
Yeni Galata Köprüsü, bakım onarım çalışması nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Görevliler tüm girişleri bariyerlerle kapatarak önlem aldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından köprü yeniden trafiğe açılacak.
Yeni Galata Köprüsü, bakım onarım çalışması nedeniyle geçici olarak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
Çalışma kapsamında görevliler, köprüye bağlanan tüm girişleri bariyerlerle kapatarak önlem aldı.
Görevliler kapatılan köprüde bakım onarım çalışması gerçekleştiriyor.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından köprü saat 04.30 itibarıyla araç ve yaya trafiğine açılacak.
Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel