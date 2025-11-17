Yeni Fotoğraf Yarışması: 'Bir Işık, Bin Değer' Başvuruları Başladı

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen "Bir Işık, Bin Değer: Fotoğraflarla Değerlerimiz" yarışması için başvurular başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Bir Işık, Bin Değer: Fotoğraflarla Değerlerimiz" yarışması kapsamında Mevlid-i Nebi Haftası vesilesiyle toplumu bir arada tutan tüm manevi ve insani değerlerin, fotoğrafın diliyle yeniden yorumlanması hedefleniyor.

"Hz. Muhammed'in örnek ahlakından ilhamla sevgi, saygı, merhamet, adalet ve paylaşma gibi değerleri keşfet" temasının işlendiği yarışmaya öğretmenler, usta öğreticiler, kursiyerler ve tüm amatör fotoğrafçılar başvurabilecek.

"Her fotoğraf, Hz. Muhammed'in örnek ahlakından ilham alan bir değeri yansıtabilir, kimi zaman bir çocuğun gözlerinde, kimi zaman bir annenin duasında, kimi zaman da bir ustanın emeğinde hayat bulabilir" mesajıyla duyurulan yarışmayla sevginin, adaletin, merhametin, sabır ve doğruluğun, paylaşma ve yardımlaşmanın günlük hayattaki sessiz ama derin izlerini görünür kılmak amaçlanıyor.

"Kadrajınızı, içimizde var olan ama çoğu zaman farkına varmadığımız değerlere çevirme zamanı. Işığı, gölgeyi, anı ve duyguyu bir araya getirin çünkü bazen tek bir kare bile bin değeri anlatabilir" ifadeleriyle fotoğraf tutkunlarına katılım çağrısı yapılan yarışmaya son başvuru tarihi 6 Şubat 2026 olarak belirlendi.

Yarışmaya başvurular "https://tfsfonayliyarismalar.org" adresinden yapılabilecek.