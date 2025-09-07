Haberler

Yeni Eğitim Yılında İlk Ders 'Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak' Temasıyla Başlayacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk dersinin 'Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak' temasıyla yapılacağını duyurdu. Yılmaz, eğitim meşalesinin geleceği aydınlatacağına inancını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni eğitim ve öğretim yılında ilk dersin, "Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak" temasıyla yapılacağını bildirdi.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yarın yaklaşık 20 milyon öğrencimiz ve 1 milyonu aşkın öğretmenimiz için 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk ders zili çalıyor. Tazelenmiş umutlar ve heyecanla başladığımız yeni eğitim ve öğretim yılında ilk dersimiz 'Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak' olacak.

En büyük sermayemiz her bakımdan donanımlı insanımızdır. Bireysel gelişim kadar toplumsal kalkınmamızın da temeli olan eğitim meşalesinin geleceğimizi her geçen gün daha güçlü olarak aydınlatmaya devam edeceğine inanıyorum. Tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimiz için 2025-2026 eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
Musluğun üzerine ıslak bez asmak sanılandan çok daha tehlikeli

Musluğun üzerine ıslak bez asanlar dikkat! Tam tersi etki yaratıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Athletic Bilbao tarihine geçecek Türk transfer

Athletic Bilbao tarihine geçecek Türk transfer
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.