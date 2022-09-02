YENİ EĞİTİM SEZONUNA HAZIRLANAN AĞRI'DA 185 OKUL ONARIMA ALINDI

AĞRI'da yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları devam ediyor. 155 bin civarında öğrencinin eğitim öğretim göreceği 983 okuldan onarıma alınan 185'inden 110'unda çalışmalar tamamlandı. 75 okuldaki onarımın sürdüğünü belirten Ağrı Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, öğrencilerin ev sıcaklığında, daha güvenli ve daha sağlıklı ortamlarda ders göreceğini söyledi. 2022-2023 eğitim-öğretim sezonu 5 Eylül günü yapılacak törenlerle başlayacak. 7 bin 200 derslikli 983 okulu bulunan Ağrı'da yeni eğitim-öğretim dönemine hazırlıklar hızla devam ediyor. Boya ve çevre düzenlemesi yapılan okullarda bir taraftan da eksiklikler tamamlanıyor. Yapılan inceleme sonucunda il genelindeki 185 okul onarıma alındı. 110 okul onarımı tamamlanarak hazır hale getirilirken, 75 okuldaki çalışmalar hızla devam ediyor. Hafta sonuna kadar tamamlanması planlanan onarımlarla bu okullarda eğitim sezon açılışına kavuşturulacak. Ağrı'da 155 bin civarında öğrencinin 5 Eylül'de ders başı yapacağını belirten Ağrı Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, "Ağrı geneli 983 tane okulumuzda 7 bin 200 civarında derslik bulunuyor. Bu okullarımızdan özellikle Milli Eğitim Bakanlığımızın başlatmış olduğu 'Temel Eğitimde 10 Bin Okul' projesi kapsamında 185 tane okulumuzda onarım çalışması başlattık. Toplam bin 439 dersliği kapsayan onarımlar hızla devam ediyor. Okullarımızda ıslak zeminlerin iyileştirilmesi, sınıfların boya ve badanasının yapılması, okul çatıları, elektrik tesisatı, bahçe düzenlemesi gibi onarımları şu anda yapıyoruz. Evlatlarımız geldiklerinde yepyeni sınıflarda ve okullarda daha hijyen daha güvenli ve daha iyi bir ortamda eğitim almalarını inşallah sağlayacağız. 185 okulumuzun 110 tanesini tamamladık. 75 tane okulumuzdaki çalışmaları da bu hafta sonu tamamlayacağız. 5 Eylül'de bütün okullarımız eğitim öğretime hazır halde olacak inşallah" diye konuştu. Köy okulları için kurulan mobil ekiplerin çalıştıklarını kaydeden Kökrek, bütün öğrencilerin ders ve yardımcı kaynak kitaplarının da okullara ulaştırıldığını bildirdi. OKULUM BENİM EVİM PROJESİ Yeni eğitim öğretim sezonunda il genelinde öğrencilere daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla 4 farklı proje hazırlandığı bilgisini veren Kökrek: "Bu projelerden bir tanesi 'Okulum Benim Evim' projesi. Bu proje ile Ağrı'da 6 tane farklı mahallede merkezi okul belirlendi. Malum memleketimiz kış memleketi. Pek çok evimiz sobalı. Bu yüzden evlerinde sağlıklı bir çalışma ortamı bulamayan öğrencilerimiz hafta sonu, hafta içi fark etmeksizin bu okullarımızda gelip güvenli ve sağlıklı bir ortamda gelip derslerini çalışabileceklerdir. Ayrıca ders çalışmaya gelen öğrencilerimize okullarımızda Kızılay tarafından çay, çorba, kek benzeri ikramlarda olacak. İnşallah bu projemiz ile de Ağrı'da önümüzdeki yıl, çok daha güçlü bir şekilde ilimizi eğitim alanında ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz. Bunun yanında fırsat eşitliği noktasında da tüm öğrencilerimize her türlü desteği vermiş olacağız. Yani sıcak bir ortam, sıcak bir okul 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı için öğrencilerimiz bekliyor. Bizde heyecanla hem öğrenci hem de öğretmenlerimizi bekliyoruz" dedi.(DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel