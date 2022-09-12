Yeni eğitim-öğretim yılını davul zurna ile karşıladılar

KIRKLARELİ Kırklareli'nde 2022-2023 eğitim ve öğretim yılını öğrenci ve veliler davul ve zurna eşliğinde oynayarak karşıladı.

Kırklareli'nde 2022 - 2023 eğitim ve öğretim yılı için Gazi Mustafa Kemal İlkokulunda tören düzenlendi. Törene Vali Birol Ekici, kurum ve kuruluş müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Tören saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Kırklareli Valisi Birol Ekici'de 2022 - 2023 eğitim, öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak öğrencileri tebrik etti. Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan konuşma yaptı. Kalkan konuşmasında yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu. Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunu gösterimi yapıldı. Programın bitmesiyle veliler ve öğrenciler davul zurna eşliğinde oynayarak yeni eğitim ve öğretim yılını karşıladı. Öte yandan Kırklareli il genelinden okul öncesinden 5 bin 646, ilk okullarda 15 bin 835 ortaokullarda 14 bin 888 olmak üzere toplam 36 bin 169 öğrencimiz ile ilk öğretime, 15 bin 699 ortaöğretim olmak üzere toplam 51 bin 868 öğrenci, 3 bin 256 öğretmen ders başı yaptı.