Yeni Eğitim Öğretim Yılına Merhaba: Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Törensel Kutlama

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni eğitim öğretim yılı nedeniyle tören düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce İlköğretim Haftası dolayısıyla Yüksel Yeşil İlkokulu'nda program düzenlendi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, program öncesi okulun önündeki velilerle sohbet etti, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yöresel kıyafetli öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu.

TEMA Vakfı yeleği giyen öğrencilerle okulun bahçesinde fidan diken Vali Sezer, Gezici Kütüphane'de kitap okuyan öğrencilerle de sohbet etti.

Sınıfları ziyaret ederek öğrencilere başarı dileyen Sezer, öğrencilere fidan hediye etti.

Vali Sezer, gazetecilere, öğrencilerin mutluluğuna, heyecanına şahit olduklarını söyledi.

Yeni dönemin başladığını anımsatan Sezer, "Okullar başlamadan haftalar öncesinden hazırlık çalışması yaptık. Öncelikle okullarımızı fiziki olarak hazırlıyoruz. Daha sonra da trafik ve güvenlik başta olmak üzere de gerekli tedbirleri alıyoruz." dedi.

İlkokula 4 bin 71, okul öncesi eğitime de 5 bin öğrencinin başladığını aktaran Sezer, lise bire ve beşinci sınıfa başlayanlarla toplam 18 bin öğrencinin hayatında yeni sayfa açtığını kaydetti.

Sezer, okullarda, okul çevrelerinde, okul servislerinde ve kantinlerde denetim ve kontrollerin süreceğini anlattı.

Sportif ve kültürel etkinliklerin süreceğini ifade eden Sezer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen yıl Mahalle Ligleriyle, Okuldan Spora Programları'yla 9 bin 400 öğrenci spora başladı. Bu yıl da devam edecek. Veli ziyaretlerimizi önemsiyoruz. Birçok öğrencimizi okula kazandırdık ve eğitim şartlarını iyileştirdik. Devamsızlık problemi de alınan tedbirlerle azalmış durumda. Okullarımızdaki başarı çizelgesini yükseltmeyi amaçlıyoruz."

Edirne'de okula başlayan her öğrenciye fidan hediye edildiğini anlatan Sezer, ormana, yeşile ve doğaya karşı daha duyarlı bir nesil yetişeceğini dile getirdi.

Programa, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Edirne İl Jandarma Komutan Vekili Albay Erdem Karaman ve Edirne Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz da katıldı.

Tekirdağ

Tekirdağ'da da 212 bin 508 öğrenci için ilk ders zili çaldı.

Türkgücü Gelişim Tekstil İlkokulu'nda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, halk oyunları gösterisi yapıldı.

Daha sonra törende konuşan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin heyecanına ortak olduklarını söyledi.

Törende, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol da konuşma yaptı.

Soytürk ve beraberindekiler daha sonra sınıflarda öğrencileri ziyaret etti, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni etti.

Kırklareli

Kırklareli'nde İlköğretim Haftası düzenlenen törenle kutlandı.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törende İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, Atatürk İlkokulu'nda devam etti.

Törene, Vali Uğur Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut ile kurum müdürleri, öğrenci ve veliler katıldı.

Turan, konuşmasında, 2025-2026 eğitim öğretim döneminin öğrenci, öğretmen ve tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Vali Turan, kentte 267 okulda 51 bin 592 öğrenci, 4 bin 400 öğretmenin dersbaşı yaptığını anımsattı.

Belediye Başkanı Bulut ise öğrencilere iyi dersler dileğinde bulundu.

Törende, halk oyunları ekibi gösteri sundu.