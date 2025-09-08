Yeni Eğitim-Öğretim Yılı Başladı, Öğrenci ve Veliler Heyecanlı

(ANKARA) - Yeni eğitim-öğretim yılı başladı, okullarda ilk ders zili bu sabah çaldı. Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen dersbaşı yaptı. Ankara'da çocuğunu okula getiren veliler de yeniden okula başlayan öğrenciler de heyecanlıydı.

Yaz tatilinin sona ermesiyle okul öncesi ve birinci sınıflar için uyum eğitimi geçtiğimiz hafta tamamlandı. Bugün de diğer sınıflar için ilk ders zili çaldı. Ülke genelinde yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen bugün dersbaşı yaptı. Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından basına açılan Çankaya Timur Ortaokulu'nda hem veliler hem öğrenciler heyecanlıydı. Bir veli, "6'ncı sınıfa başladı Ayaz Ege. Heyecanlıyız. Bu senede mavi oldu tişörtler. İnşallah uğur getirir. Hepsine başarılar diliyorum. Hepsi bizim çocuklarımız. Abisi de bu okuldan mezun. Okulumuz ve öğretmenlerimizi seviyoruz" dedi.

"Dersler yoğunlaşacak ama yeni arkadaşlıklar daha iyi olacak""

Bir başka veli ise "Çok heycanlıyız. Mutluyuz" derken, kızı, "Ben çok heycanlıyım. Çok mutluyum. 5'inci sınıfa başlamak çok iyi bir duygu. Güzel bir şey bu hem orta okula geçmek güzel bir şey. Dersler yoğunlaşacak ama yeni arkadaşlıklar daha iyi olacak" diye konuştu.

Çankaya Timur Ortaokulu'na öğretmen olan ve ikizlerini de okula kaydettiren Özlem Arı, "Ben de bu okulda öğretmenim zaten. Çocuklarımı da yazdırdım. Hepimize iyi bir yıl diliyorum. Bu yıl hem öğretmen hem veli olacağım. Çok farklı çok heyecanlı bir durum. Hem diğer öğrencilere verimli olmaya çalışacağım hem de iki çocuğuma verimli olmaya çalışacağım. Benim için bu süreç biraz yoğun ve zorlu olacak ama güzel geçecek umarım" dedi.

"Tek çabamız onların bir yerlere gelmesi"

Bir başka veli ise, "Umarım her şey istedikleri gibi olur. Hayat onlar için devam ediyor. Tek çabamız onların bir yerlere gelmesi" diye konuştu. Tüm öğrencilere başarılar dileyen bir başka veli ise, "Bu eğitim öğretim yılında öğrencilerimiz düzgün, kaliteli bir eğitim almasını istiyoruz. O heyecanla geldik" dedi.