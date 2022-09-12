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Yeni eğitim öğretim yılı başladı (2)

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Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi Öğrencilerin okula girişi Öğrencilerin okula gelişi Okul çevresinde trafiği sağlayan polisler Hatay'da yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler okullarına gelerek ders başı yaptı.

Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi

Öğrencilerin okula girişi

Öğrencilerin okula gelişi

Okul çevresinde trafiği sağlayan polisler Hatay'da yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler okullarına gelerek ders başı yaptı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel

Anadolu Lisesi Hatay Güncel Haberler

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