Yeni eğitim öğretim yılı başladı (2)
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Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi Öğrencilerin okula girişi Öğrencilerin okula gelişi Okul çevresinde trafiği sağlayan polisler Hatay'da yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler okullarına gelerek ders başı yaptı.
Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi
Öğrencilerin okula girişi
Öğrencilerin okula gelişi
Okul çevresinde trafiği sağlayan polisler Hatay'da yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler okullarına gelerek ders başı yaptı.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel