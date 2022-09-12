Yeni eğitim öğretim yılı başladı (2) Güncel Haberler Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi Öğrencilerin okula girişi Öğrencilerin okula gelişi Okul çevresinde trafiği sağlayan polisler Hatay'da yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler okullarına gelerek ders başı yaptı. Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi Öğrencilerin okula girişi Öğrencilerin okula gelişi Okul çevresinde trafiği sağlayan polisler Hatay'da yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler okullarına gelerek ders başı yaptı. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Bayrak Anadolu Lisesi Hatay Güncel Haberler

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