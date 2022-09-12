Yeni eğitim öğretim yılı başladı Güncel Haberler GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Törenin katılımcıları Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Ertuğrul Karalar'ın sınıfları gezip öğrencilere hediyeler vermesi Ders zilinin Vali Aksoy tarafından çalınması -Halk oyunları gösterisi Hatıra fotoğrafı... GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Törenin katılımcıları Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Ertuğrul Karalar'ın sınıfları gezip öğrencilere hediyeler vermesi Ders zilinin Vali Aksoy tarafından çalınması -Halk oyunları gösterisi Hatıra fotoğrafı çekil Aydın Valiliği önünde düzenlenen programda İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Atatürk Anıtına çelenk sundu. Yeni eğitim öğretim yılında kentte 888 okul ve kurumda, 15 bin 664 öğretmen ile 185 bin 894 öğrenci ile ders başı yapıldığı belirtildi. Efeler ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda gerçekleştirilen kutlama programında halk oyunları gösterileri sunuldu, şiirler okundu. Türk bayrağının da dağıtıldığı etkinlikte, protokol üyeleri sınıfları gezerek, öğrencilere başarı diledi. Programa Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Ertuğrul Karalar da katıldı. Güncel Kaynak: AA / Necip Uyanık milli eğitim bakanlığı Hüseyin Aksoy Karalar Aydın Güncel Haberler

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