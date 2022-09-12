Yeni eğitim öğretim yılı başladı Güncel Haberler Fatih İlkokulu ile Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda düzenlenen tören Vali Fuat Gürel'in konuşması Vali Gürel ve beraberindekilerin sınıfları gezmesi - Karabük Karabük'te 190 okulda 3 bin 341 öğretmen ve yaklaşık 36 bin öğrenciyle dersbaşı yapıldı. Fatih İlkokulu ile Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda düzenlenen tören Vali Fuat Gürel'in konuşması Vali Gürel ve beraberindekilerin sınıfları gezmesi - Karabük Karabük'te 190 okulda 3 bin 341 öğretmen ve yaklaşık 36 bin öğrenciyle dersbaşı yapıldı. Yaz tatilinin ardından yeni eğitim öğretim yılına başlayan öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşadı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflara alınan öğrenciler arkadaşlarıyla hasret giderdi. Vali Fuat Gürel ve İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş da Fatih İlkokulu ile Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda düzenlenen törene katıldı. Sınıfları gezen Gürel ve beraberindekiler, öğrenci ve öğretmenlere yeni eğitim yılında başarı dileyerek öğrencilere kitaplarını dağıttı. Kaynak: AA / Güncel Fatih Sultan Mehmet Karabük Fatih Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Yeni eğitim öğretim yılı başladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.