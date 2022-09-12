Yeni eğitim öğretim yılı başladı
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-Okulda toplanan öğrenciler İstiklal Marşı'nın okunması Vali Osman Bilgin'in konuşması İlk ders zilinin çalınması Sınıfta Vali Osman Bilgin'in kitap dağıtması Toplu fotoğraf çekilmesi Çocuklardan detay görüntüler Şırnak'ta 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı Şırnak Valisi...
-Okulda toplanan öğrenciler
İstiklal Marşı'nın okunması
Vali Osman Bilgin'in konuşması
İlk ders zilinin çalınması
Sınıfta Vali Osman Bilgin'in kitap dağıtması
Toplu fotoğraf çekilmesi
Çocuklardan detay görüntüler
Şırnak'ta 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı
Şırnak Valisi Osman Bilgin:
"İnşallah çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirerek geleceğimizin teminatı olan sizlerle birlikte ülkemizin seviyesini daha yüksek seviyelere taşıyacağız"
ŞIRNAK – Şırnak'ta 2022-2023 eğitim öğretim yılı düzenlenen törenin ardından başladı.