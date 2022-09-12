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Yeni eğitim öğretim yılı başladı

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-Okulda toplanan öğrenciler İstiklal Marşı'nın okunması Vali Osman Bilgin'in konuşması İlk ders zilinin çalınması Sınıfta Vali Osman Bilgin'in kitap dağıtması Toplu fotoğraf çekilmesi Çocuklardan detay görüntüler Şırnak'ta 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı Şırnak Valisi...

-Okulda toplanan öğrenciler

İstiklal Marşı'nın okunması

Vali Osman Bilgin'in konuşması

İlk ders zilinin çalınması

Sınıfta Vali Osman Bilgin'in kitap dağıtması

Toplu fotoğraf çekilmesi

Çocuklardan detay görüntüler

Şırnak'ta 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı

Şırnak Valisi Osman Bilgin:

"İnşallah çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirerek geleceğimizin teminatı olan sizlerle birlikte ülkemizin seviyesini daha yüksek seviyelere taşıyacağız"

ŞIRNAK – Şırnak'ta 2022-2023 eğitim öğretim yılı düzenlenen törenin ardından başladı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel

Osman Bilgin Şırnak Güncel Haberler

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