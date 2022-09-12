Yeni eğitim öğretim yılı başladı Güncel Haberler -Okulda toplanan öğrenciler İstiklal Marşı'nın okunması Vali Osman Bilgin'in konuşması İlk ders zilinin çalınması Sınıfta Vali Osman Bilgin'in kitap dağıtması Toplu fotoğraf çekilmesi Çocuklardan detay görüntüler Şırnak'ta 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı Şırnak Valisi... -Okulda toplanan öğrenciler İstiklal Marşı'nın okunması Vali Osman Bilgin'in konuşması İlk ders zilinin çalınması Sınıfta Vali Osman Bilgin'in kitap dağıtması Toplu fotoğraf çekilmesi Çocuklardan detay görüntüler Şırnak'ta 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı Şırnak Valisi Osman Bilgin: "İnşallah çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirerek geleceğimizin teminatı olan sizlerle birlikte ülkemizin seviyesini daha yüksek seviyelere taşıyacağız" ŞIRNAK – Şırnak'ta 2022-2023 eğitim öğretim yılı düzenlenen törenin ardından başladı. Güncel Kaynak: AA / Ekrem Payan Osman Bilgin Şırnak Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Yeni eğitim öğretim yılı başladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.