Yeni eğitim öğretim yılı başladı
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Halk oyunları gösterisi Öğrencilerin birbirlerine çiçek vermesi Vali Ersin Yazıcı konuşması Hayırsever işadamı Fahrettin Sert'e onur belgesi verilmesi Okulun açılış kurdelesinin kesilmesi Vali Yazıcı tarafından okul zilinin çalınması Sınıfların gezilerek öğrencilere hediye dağıtılması ANTALYA...
Halk oyunları gösterisi
Öğrencilerin birbirlerine çiçek vermesi
Vali Ersin Yazıcı konuşması
Hayırsever işadamı Fahrettin Sert'e onur belgesi verilmesi
Okulun açılış kurdelesinin kesilmesi
Vali Yazıcı tarafından okul zilinin çalınması
Sınıfların gezilerek öğrencilere hediye dağıtılması ANTALYA - Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okullarına gelen öğrenciler ders başı yaptı.
Kaynak: AA / Sinan Özmüş - Güncel