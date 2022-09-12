Yeni eğitim öğretim yılı başladı Güncel Haberler Halk oyunları gösterisi Öğrencilerin birbirlerine çiçek vermesi Vali Ersin Yazıcı konuşması Hayırsever işadamı Fahrettin Sert'e onur belgesi verilmesi Okulun açılış kurdelesinin kesilmesi Vali Yazıcı tarafından okul zilinin çalınması Sınıfların gezilerek öğrencilere hediye dağıtılması ANTALYA... Halk oyunları gösterisi Öğrencilerin birbirlerine çiçek vermesi Vali Ersin Yazıcı konuşması Hayırsever işadamı Fahrettin Sert'e onur belgesi verilmesi Okulun açılış kurdelesinin kesilmesi Vali Yazıcı tarafından okul zilinin çalınması Sınıfların gezilerek öğrencilere hediye dağıtılması ANTALYA - Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okullarına gelen öğrenciler ders başı yaptı. Güncel Kaynak: AA / Sinan Özmüş Ersin Yazıcı Antalya Burdur Güncel Haberler

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