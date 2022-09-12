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Yeni eğitim öğretim yılı başladı

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Halk oyunları gösterisi Öğrencilerin birbirlerine çiçek vermesi Vali Ersin Yazıcı konuşması Hayırsever işadamı Fahrettin Sert'e onur belgesi verilmesi Okulun açılış kurdelesinin kesilmesi Vali Yazıcı tarafından okul zilinin çalınması Sınıfların gezilerek öğrencilere hediye dağıtılması ANTALYA...

Halk oyunları gösterisi

Öğrencilerin birbirlerine çiçek vermesi

Vali Ersin Yazıcı konuşması

Hayırsever işadamı Fahrettin Sert'e onur belgesi verilmesi

Okulun açılış kurdelesinin kesilmesi

Vali Yazıcı tarafından okul zilinin çalınması

Sınıfların gezilerek öğrencilere hediye dağıtılması ANTALYA - Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okullarına gelen öğrenciler ders başı yaptı.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş - Güncel

Ersin Yazıcı Antalya Burdur Güncel Haberler

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