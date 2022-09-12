Yeni eğitim öğretim yılı başladı Güncel Haberler Yağmurtepe İlkokulu binası Okul bahçesindeki öğrenciler Öğrencilerin sınıfta ders işlemesi Öğretmenlerin öğrencilerle konuşması Siirt'te, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler okullarına gelerek ders başı yaptı. Yağmurtepe İlkokulu binası Okul bahçesindeki öğrenciler Öğrencilerin sınıfta ders işlemesi Öğretmenlerin öğrencilerle konuşması Siirt'te, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler okullarına gelerek ders başı yaptı. Merkez Yağmurtepe İlkokulu'nda öğrenciler, eğitim sezonuna başlamanın mutluluğunu yaşadı. Güncel Kaynak: AA / Fecri Barlık Siirt Güncel Haberler

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