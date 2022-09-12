Yeni eğitim öğretim yılı başladı
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Yağmurtepe İlkokulu binası Okul bahçesindeki öğrenciler Öğrencilerin sınıfta ders işlemesi Öğretmenlerin öğrencilerle konuşması Siirt'te, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler okullarına gelerek ders başı yaptı.
Yağmurtepe İlkokulu binası
Okul bahçesindeki öğrenciler
Öğrencilerin sınıfta ders işlemesi
Öğretmenlerin öğrencilerle konuşması
Siirt'te, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler okullarına gelerek ders başı yaptı. Merkez Yağmurtepe İlkokulu'nda öğrenciler, eğitim sezonuna başlamanın mutluluğunu yaşadı.
Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel