Öğrenciler okullarıyla buluştu Güncel Haberler İzmit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu bahçesinde sıraya giren öğrenciler İstiklal Marşı'nın okunması Öğrencilerin okula girişi Öğrencilerin sınıfta bekleyişi Kocaeli'de öğrenciler okullarıyla buluştu KOCAELİ - Kocaeli'de, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okullarına... İzmit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu bahçesinde sıraya giren öğrenciler İstiklal Marşı'nın okunması Öğrencilerin okula girişi Öğrencilerin sınıfta bekleyişi Kocaeli'de öğrenciler okullarıyla buluştu KOCAELİ - Kocaeli'de, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okullarına gelen öğrenciler dersbaşı yaptı. İzmit ilçesindeki Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu öğrencileri, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflarına geçti. Bazı aileler de bahçede bekleyerek çocuklarının heyecanına ortak oldu. Güncel Kaynak: AA / Şahin Oktay Güncel Haberler

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