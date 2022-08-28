MEB: Yeni eğitim yılı başında 198 okul, 3 bin 605 derslik açılacak

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, 2022-2023 eğitim yılı başında 198 yeni okul, 3 bin 605 yeni dersliğin hizmete açılacağı; yeni inşa edilen ve güçlendirilen 450 eğitim binasında 6 bin 766 dersliğin de öğrencilerle buluşacağını açıkladı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, 2022-2023 eğitim yılı başında 198 yeni okul, 3 bin 605 yeni dersliğin hizmete açılacağı; yeni inşa edilen ve güçlendirilen 450 eğitim binasında 6 bin 766 dersliğin de öğrencilerle buluşacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2021-2022 eğitim yılının tamamlanmasının hemen ardından başlatılan yeni dönem hazırlıklarını hızla sürdürüldüğü belirtilerek, "Yeni inşa edilen ve güçlendirilen 450 eğitim binasında 6 bin 766 derslik, 2022- 2023 eğitim öğretim yılında öğrencilerin hizmetine açılacak. Bakanlık, bunlara ek olarak 889 yeni okulda 14 bin 697 dersliğin inşasına, 3 bin 709 derslikli 331 binada ise güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Bunun yanı sıra 4 bin okulun doğal gaz dönüşümü çalışmaları için gereken tedbirleri, enerji verimliliği iyileştirmeleri, çatı onarımı, ıslak zemin tadilatı, engellilerin erişimini sağlayacak alt yapısı gibi ihtiyaçları karşılandı" denildi.

Ayrıca bakanlıktan yapılan açıklamada, "Proje kapsamında yeni açılan ana sınıfları ve mevcut olanların donatım ve onarımı için küçük onarımları ve donatımı, ilkokul ve ortaokulların matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler dersi araçları ile derslik donatımı gibi giderleri için de illere ödenek gönderildi. Öğrencilere depreme karşı güvenli, estetik, erişilebilir, teknolojiye uyumlu, çevre dostu, modern mimaride yeni okullar kazandırma çalışmaları dahilinde 2022-2023 eğitim öğretim yılı başında 198 yeni okul, 3 bin 605 yeni derslik hizmete açılacak. Depreme karşı güçlendirilerek 2022-2023 eğitim öğretim yılı başında kullanıma 252 okulda 3 bin 161 derslik hizmete alınacak" denildi.