YENASOFT'un Dijital Dönüşüm Etkinliği İstanbul'da Gerçekleşti

YENASOFT, makine, otomotiv, savunma ve havacılık gibi sektörlerden temsilcilerin katıldığı 2024 yılı 3DEXPERIENCE To Customer Experience etkinliğinin dördüncüsünü İstanbul'da düzenlendi. Dijital fabrika gezisinin de gerçekleştiği etkinlikte, dijital dönüşümün yalnızca bir teknoloji yatırımı değil, üretim süreçlerinin baştan aşağı yeniden yapılandırılmasını sağlayan bir yol haritası olduğu vurgulandı. Yenasoft CEO'su Cem Şirolu konu hakkında, "Dünyada dijital dönüşümü gerçekleştirmeyen bir firmanın yenidünyada pazarda kalma veya oyun oynama şansı kalmıyor. Eğer dijitalleştirseniz yeni teknolojilerin hepsini kullanabilirsiniz ve rekabet şansınız artar" dedi.

Yenasoft'un bu yıl dördüncüsünü düzenlediği 3DEXPERIENCE To Customer Experience, farklı sektörlerden firmaların bir araya gelerek dijitalleşme yolculuklarını paylaşmalarına ev sahipliği yaptı. Makine, otomotiv, savunma ve havacılık gibi sektörlerden temsilciler firmaların dijital dönüşüm süreçlerini katılımcılarla paylaştı.

'DİJİTALLEŞTİRSENİZ YENİ TEKNOLOJİLERİN HEPSİNİ KULLANABİLİRSİNİZ'

Etkinlikte konuşan Yenasoft Kurucusu ve CEO'su Cem Şirolu, günümüzde dijital dönüşümün zorunlu hale geldiğini belirterek, "Dünyada dijital dönüşümü gerçekleştirmeyen bir firmanın yenidünyada pazarda kalma veya pazarda oyun oynama şansı kalmıyor. Üretim ekosisteminde dijital dönüşüm farkındalığını arttırabildiğimiz ölçekte aslında Türkiye'nin gelişimine katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Bu bağlamda da havacılık, otomotiv, beyaz eşya gibi farklı sektörlerde farklı bakış açılarıyla bu konuyu gündeme getiriyoruz. Çünkü eğer siz dijitalleştirseniz yeni teknolojilerin hepsini kullanabilirsiniz. Bugün yaptığınız her şeyin bütün bilgilerini tek bir kaynaktan yönetirseniz yüzde 20-25 verimlilik artışı olur. Maliyet hesaplarını yapmış olursunuz ve rekabet şansınız artar" dedi.

'TIPKI BİR TERZİ GİBİ FİRMALARA UYGUN YAZILIMLAR YAZIYORUZ'

"Dijitalleşme önce savunma ve havacılık firmalarında başladı ve sonra da otomotiv firmalarında devam etti. 'Gereksinim Mühendisliği' diye bir konu var; yani müşterinin sizden bir şey istediği zaman bunun neler gerektirdiğini bilmeniz ve bu gereksinimlerinin hepsini dijital olarak takip etmeniz gerekiyor. Yoksa hata yaparsınız. Örneğin; bir uçak yaptınız sona geldiniz ve uçmadı. Böyle bir şey kabul edilebilecek bir şey olmadığı için önce havacılık sektörü bu gereksinim yönetiminden dolayı dijital dönüşümünü gerçekleştirmiş oldu. Biz de bu tür firmaların motifasyonlarını, makrolarını, küçük yazılımlarını yazarak daha rahat çalışmalarını sağlıyoruz. Bir takım elbise nasıl giydiğiniz zaman direkt size uymuyor ve sizin yönteminize veya sizin vücudunuza göre terzi usulü dikilmesi gerekiyorsa; biz de bu firmalara bu yazılımları istedikleri şekilde tasarlıyoruz. Yalnızca Türkiye'de değil dünyada da bu işin servisini veriyoruz. Özellikle bu aralar Avrupa çok yoğunlukta ve hedefimiz; tüm dünyada Türkiye'yi hap olarak tutup bu konudaki yazılımlarımızla onlara hizmet vermek."

'KENDİSİNDE DEĞİŞİME GİTMEK VE İŞ AKIŞLARINI DEĞİŞTİRMEK İSTEYEN MÜŞTERİLERLE ÇALIŞIYORUZ'

Dijital dönüşümün herkes için gerekli olduğunu vurgulayan Şirolu, henüz dijitalleşmemiş firmalar için de çalışma prensiplerini paylaştı. Şirolu, "Kendisinde bir değişime gitmek isteyen ve iş akışlarını değiştirmek isteyen bir müşteri olduğu zaman öncelikle bir teknik arkadaşımızla çalışıyorlar. Kendi önerileriyle firmanın istediklerini harmanlayarak bunu doküman olarak yine firmaya sunuyorlar. Son kritikler sonrası firmaya küçük bir pilot proje gönderiyorlar. Daha sonra o pilot projeyi şekillendirerek, yine terzi usulü gereken yazılımlar varsa onları yazarak onlara bir sunum yapıyoruz. Eğer bu şekliyle onlar için tamamsa o zaman bu projeyi gerçekleştirip bu sefer artık müşterinin bütün datasıyla çalışmaya başlıyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİ CUMHURİYETLERDE DE HİZMETİMİZ OLACAK'

Cem Şirolu gelecek planlarından da söz etti:

"Şu an aslında Türkiye'deki işler zaten bizim yüzde 80'imizi dolduruyor. Yani bir yüzde 20 boşluğumuz var. İtalya'dan Türkiye'ye kadar olan ülkelerde aktif olarak operasyonlarımız devam ediyor. Türki Cumhuriyetlere de gitmek istiyoruz çünkü oralarda da artık üretim belli bir aşamaya geldi ve bizim bildiğimiz konularda onlara destek olacağımızı düşünüyoruz. Halihazırda da Azerbaycan, Sibirya ve Ukrayna'ya da destek sağlıyoruz. Oralarda da müşterilerimiz var. Önümüzdeki yıl Türki Cumhuriyetlerde de hizmetimiz olacak"

Etkinlik sonunda, Cem Şirolu, Yenasoft'un dijital dönüşüm alanında liderliğini sürdüreceğini ve sanayicilere bu dönüşümün önemini anlatmaya devam edeceklerini belirtti. Katılımcıların YenaSoft'un dijital fabrikasını gezip bilgi aldığı toplantıda dijital dönüşümün yalnızca teknolojik bir zorunluluk değil, aynı zamanda ülkenin gelişimine katkıda bulunacak bir fırsat olduğunun altı çizildi.