Yeni Dünya Vakfı Öğrenci Zirvesi Sonuç Raporu açıklandı

Yeni Dünya Vakfınca (YDV) Türkiye'de eğitim ve istihdam ilişkisi üzerine düzenlenen Öğrenci Zirvesi'nin sonuç raporu kamuoyuyla paylaşıldı.

Toplantıda konuşan Vakıf Başkanı Mahmut Göksu, zirvenin 3-5 Eylül 2021'de Sabahattin Zaim Üniversitesinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Göksu, zirvenin ardından, Türkiye'nin çeşitli illerinde okuyan lise, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden oluşan 50 kişilik grupla üç gün boyunca yürütülen müzakerelerde elde edilen bilgiler doğrultusunda bir rapor oluşturulduğunu kaydetti.

Gençlerin gözünden eğitim sisteminin işleyişine dair farklı ve yenilikçi bir bakış açısının sunulması amacıyla düzenlenen zirvede öğrencilerin, "Genç Bir Öneri" söylemi ile eğitimde "milli ve yerli" yerine "milli ve yerel" anlayışıyla bölge merkezli eğitim sistemlerinin hayata geçirilmesi konusunda fikirlerini dile getirdiğini aktaran Göksu, şöyle konuştu:

"Vakfımız, gençlerimizin eğitimini kolaylaştırmak, onlara vizyon katmak, ülkemizin ve dünyanın sorunlarını çözmede öz güven kazandırmak adına yola çıktı. Gerçekleştirdiğimiz zirveyle bu konuda önemli bir adım attık. Sonuç raporunu sunacağımız çalışmanın gençliğimiz, geleceğimiz ve ülkemiz adına çok önemli bir çalışma olduğunu ifade etmek isterim. Bu zirvenin en büyük katkısı, gençleri toplum sorunlarında çözümün bir parçası haline getirmek ve onlarla birlikte topluma yön vermektir. "

Zirvenin, gençlerin fikirlerini dinleyip sosyal sorunların çözümüne katkı sağlamak amacıyla yapıldığına işaret eden Göksu, "Bu zirvenin hedefi, gençlere potansiyelleri konusunda farkındalık kazandırmak, sosyal, kültürel, siyasi olaylara karşı cesaretlerini ve girişim yeteneklerini artırabilmektir. Gençliğin sesi olabilmektir. Vakfın kuruluş amacı da gençlerimize vizyon kazandırabilmek, onların ülkesine ve insanlığa faydalı bir insan olarak yetişmesine zemin hazırlamaktır." diye konuştu.

"Bir tarihe tanıklık ediyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri Selim Cerrah ise bir vakıf medeniyetinin çocukları olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Gençlikle ilgili her faaliyet bizi gerçekten çok heyecana sevk ediyor. Türkiye'de gençlikle ilgili yapılmış bütün araştırmaları okuyorum. Raporu okudum, çok kıymetli fikirler var ama bunlar yetmez. Türkiye'nin bir gelecek ufku var, bir dönüşüme ihtiyacı var. Bu ihtiyacı sağlayacak olan bu toprakların üretken gençleridir. Gençler bizden üç konuda destek istiyor; bir meslek eğitiminde destek, iki eğlence, üç tiyatro gibi kültürel çalışmalar. Bunlar onların en doğal hakkı.

Gençlere nasihat vermekten hoşlanmadığını aktaran Cerrah, "Ancak gölgesi olan, iz bırakan insanlarla birlikte olalım. Adil, cesur, merhametli, dürüst olalım. Doğruluğun, adaletin, merhametin peşinden gidelim. Türkiye kendi evlatları üzerinden yeni bir dünyanın büyük adımlarını atıyor bu günlerde. Bir tarihe tanıklık ediyoruz. Mağlubiyet psikolojisinden çıkalım. İnsanın kainatla bağı koptu, bu bağı yeniden kurmamız gerekiyor. Bizim gençlik merkezlerimiz devlet dairesi değil, milletin evidir. Evlerinize her zaman gelin. O evlerin kapısı her zaman size sevgiyle açıktır ve açık olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Gençlerin bakış açısı öne çıkarıldı

Raporda, yükseköğretime sınavsız erişim, eğitim ile istihdam arasındaki uyumsuzluk, eğitim sürelerinin uzunluğu, öğretmen kalitesi, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, eğitime harcanan bütçenin doğru kullanımı, teoriden ziyade pratiğe önem verilmesi, öğrencilerin sosyal sorumluluk çalışmalarına etkin katılımı gibi pek çok konu başlığına gençlerin gözüyle çözüm üreten modellere işaret edildi.

Toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Fazlı Kılıç, AK Parti MKYK Üyesi Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Selman Özmen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Anadolu Ajansı Haber Akademisi Müdürü Alptekin Cihangir İşbilir, akademisyenler ve STK temsilcileri katıldı.