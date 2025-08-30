Yeni doğum yapan bebeği kaçırmaya çalışan kadın tutuklandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, arkadaşının yeni doğan kız bebeğini kaçırmaya çalışan 29 yaşındaki Tuğçe Dağdeviren Arbaz tutuklandı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yeni doğum yapan arkadaşının kız bebeğini battaniyeye sarıp, poşete koyarak hastaneden kaçırmaya çalışan evli ve 1 çocuk annesi Tuğçe Dağdeviren Arbaz (29), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
