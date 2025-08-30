Yeni doğum yapan bebeği hastaneden kaçırmaya çalıştı, tutuklandı

Yeni doğum yapan bebeği hastaneden kaçırmaya çalıştı, tutuklandı
Güncelleme:
TUTUKLANDI

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yeni doğum yapan arkadaşının kız bebeğini battaniyeye sarıp, poşete koyarak hastaneden kaçırmaya çalışan evli ve 1 çocuk annesi Tuğçe Dağdeviren Arbaz (29), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

