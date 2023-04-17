'Yeni Dinamizm' sergisindeki eserler, depremzedeler yararına müzayedede satıldı

Ressam İlhami Atalay ve öğrencilerinin "Yeni Dinamizm" sergisinde yer alan eserler müzayede ile satışa sunuldu.

Ressam İlhami Atalay ve öğrencilerinin "Yeni Dinamizm" sergisinde yer alan eserler müzayede ile satışa sunuldu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenenler için düzenlenen müzayedede, 41 sanatçının 77 eseri yer aldı

Şef Ömür Akkor'un sunumuyla Bidsee uygulaması üzerinden çevrim içi gerçekleşen müzayedenin tüm geliri depremzedeler için kullanılmak üzere AFAD'a bağışlanacak.

Müzayede öncesi bir konuşma yapan ressam Cemal Toy, toplumun moral değerini yükseltmek için müzayede yapmaya karar verdiklerini dile getirerek, İlhami Atalay'ın sanat yaklaşımı ve öğrencileriyle çalışmaları üzerine bilgi verdi.

Etkinlikte satılan ilk eser, ressam Nurdan Güler'in hocası İlham Atalay'ın "Zikir" serisinden etkilenerek yaptığı çalışması oldu. Eser 9 bin liraya satıldı.

Sergide Atalay'ın yanı sıra Ayşenur Karaca, Ayşe Şeref, Banu Durukan, Büşra Yurtseven, Cemal Toy, Ceydanur Sarraç, Derya Şener Taman, Duygu Tatlısu, Elif Nurşad Atalay, Elif Tarakçı, Elif Yersel, Esra Tavşan, Faruk Erçetin, Furkan Türkyılmaz, Hümeyra Yorgancı, Hülya Akar, İffet Nur Alan, M. Bilgehan Atalay, Meryem Büşra İsa, Mary Elizabeth Taşgetiren, Neslihan Koçak, Nuray Yüksel, Nurdan Güler, Ömer Atilla Atalay, Ömer Faruk Boyacı, Rüveyda Görmezoğlu, Rümeysa Temel, Sümeyye Kaya, Selcan Kokoz, Selvigül Şahin, Sumeyra Gezer, Şerife Aktaş, Tuba Ahsan, Yunus Uyan ve Zafer Örs'ün çalışmaları yer alıyor.

Sergi ismini, İlhami Atalay'ın 1984'de sanatta yeni yollar hedefleyenlerle birlik olmak, çekirdek bir sanatçı grubu oluşturmak ve dönemin tek yönlü sanat anlayışına yeni ve yerel bir vizyon sunmak amacıyla kurduğu "Yeni Dinamizm" hareketinden alıyor.

Esenler Belediyesinin ev sahipliğinde Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde devam eden sergi, 22 Mart'a kadar ziyarete açık olacak.