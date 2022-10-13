Yeni dezanformasyon yasası ile neler değişecek?

Sosyal medya üzerinden yönetilen yabancı algı operasyonları artık tarihe mi karışıyor?

''Sosyal medyaya ilişkin tasarlanan yasal düzenlemeler algı operasyonlarına karşı bütünsel bir mücadele konsepti ile yaklaşmaktadır. Sosyal medya üzerinden yönetilen yabancı algı operasyonları artık tarihe mi karışıyor? Düzenleme; hukuk devleti, temel haklar ve düşünce özgürlüğü temel alınarak tasarlanmıştır. Düzenlemenin temel odağı, kamu düzenini, genel sağlığı ve milli güvenliği tehdit eden dezenformasyon ile bağlantılı algı operasyonları ile mücadele etmeyi amaçlamıştır. Bunların dışında suç olan "çocuk istismarı", "kadına karşı şiddet", "intihara teşvik" vb. konularda da bir çerçeve mevcuttur. Elbette ki algı operasyonları tamamen bitmeyecektir. Ancak bu yasal düzenleme ile daha etkin ve hukuka uygun mücadele mümkün olabilecektir.''