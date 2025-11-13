Haberler

Yeni Delhi'deki Terör Patlamasında Ölü Sayısı 13'e Yükseldi

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 10 Kasım'da meydana gelen patlamada can kaybı 13'e çıktı. Olayın, hükümet tarafından 'ulus karşıtı güçler tarafından gerçekleştirilen terör olayı' olarak nitelendirildiği bildirildi.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 10 Kasım'da bir araçta meydana gelen ve hükümetin "ulus karşıtı güçler tarafından gerçekleştirilen terör olayı" olarak nitelendirdiği patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.

India Today gazetesinin haberine göre, 10 Kasım'da Yeni Delhi'nin merkezi ve kalabalık bölgesinde bir araçta meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Yetkililer, patlamada yaralananlardan bazılarının hayatını kaybettiğini, olaya ilişkin can kaybının 13'e çıktığını belirtti.

Patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında polisin Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda gözaltına alınanların sayısı 10'a yükseldi.

Yeni Delhi'nin en merkezi ve kalabalık noktalarından Red Fort (Kızıl Kale) bölgesinde 10 Kasım'da akşam saatlerinde kırmızı ışıkta duran bir araçta meydana gelen patlamanın etkisiyle çevredekiler ve diğer araçlar hasar görmüştü.

Hindistan hükümeti, olayın "ulus karşıtı güçler tarafından gerçekleştirilen terör olayı olduğunu" ifade etmişti.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
Haberler.com
