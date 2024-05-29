Yeni Delhi'de tüm zamanların en yüksek sıcaklığı kaydedildi

YENİ Sıcak hava dalgalarının etkisini sürdürdüğü Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, 52,9 dereceyle tüm zamanların en yüksek sıcaklığı kaydedildi.

Hindistan Meteoroloji Dairesinden (IMD) yapılan açıklamada, başkent Yeni Delhi'deki Mungeshpur Hava Durumu İstasyonu'nda bugün 52,9 olarak ölçülen sıcaklığın, kentte şimdiye kadar görülen "en yüksek sıcaklık" olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

Açıklamada, ülkenin diğer bazı kentlerinde sıcaklığın 49 dereceyi aştığı, Racastan eyaletinin Churu bölgesinde ise sıcaklığın 50,5 dereceye ulaştığı belirtildi.

Ülkenin kuzeybatı ve merkez eyaletlerinde hava sıcaklığının, 30 Mayıs'tan sonra giderek düşmesinin beklendiği aktarıldı.

Başkentte artan sıcaklık sebebiyle enerji talebi 8 bin 302 megavat ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

IMD, 21 Mayıs'ta, Yeni Delhi ve çevresinde etkisini gösteren "şiddetli sıcak hava dalgası" nedeniyle 5 günlük "kırmızı alarm" verildiğini duyurmuştu.

IMD'den bugün yapılan açıklamada, başkent Yeni Delhi'ye bağlı iki bölgede sıcaklığın dün 49,9 derece ölçüldüğü kaydedilmişti.