Yeni Delhi'de sel tehlikesi: Eğitim kurumları kapatıldı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Yamuna Nehri'nin su seviyesinin tehlike sınırının üzerinde seyretmesi nedeniyle başbakan Arvind Kejriwal, sel felaketine karşı önlem olarak bütün eğitim kurumlarının kapatıldığını duyurdu. Ayrıca devlet daireleri ve özel sektörde evden çalışma uygulamasına geçileceği belirtildi.

YENİ DELHİ, 13 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın Yeni Delhi eyaletinin başbakanı Arvind Kejriwal Perşembe günü yaptığı açıklamada, başkent Yeni Delhi'deki olası sel felaketine karşı bütün eğitim kurumlarının Pazar gününe kadar kapalı kalacağını duyurdu.

Kejriwal'a göre başkentin içinden geçen Yamuna Nehri'nin su seviyesi birçok bölgede sel benzeri durumlara yol açarak tehlike sınırının üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Kejriwal, okul, üniversite, yüksekokul ve diğer eğitim kurumlarını kapatma kararının Yeni Delhi Afet Yönetim İdaresi toplantısında alındığını, zira selden etkilenen bölgelerin yakınındaki okullarda yeni yardım kamplarının açılacağını söyledi.

Temel hizmetleri sağlayanlar dışındaki tüm devlet dairelerinin önümüzdeki birkaç gün evden çalışma uygulamasına geçmek zorunda kalacağını ifade eden Kejriwal, özel sektör için de aynı uygulamayı yapma tavsiyesi yayımlandığını belirtti.

Yeni Delhi'de birkaç gün içinde içme suyunda sıkıntı yaşanabileceğinden bahseden Kejriwal, Su Arıtma Tesisleri kapatıldığı için suyun karneye bağlanmasının gerekeceğini söyledi.

Kejriwal ayrıca olası sel felaketine karşı tedbir amacıyla Yeni Delhi yollarındaki araç trafiğini rahatlatmak için diğer eyaletlerden gelecek otobüslerin kent sınırında durdurulacağını ve yolculara yerel otobüslerin hizmet vereceğini bildirdi.