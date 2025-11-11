Yeni Delhi'de Hava Kirliliği Alarm Veriyor

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kalitesinde ani bir düşüş yaşanmasıyla hava kirliliğine karşı önlemler yoğunlaştırıldı.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Hindistan Hava Kalitesi Yönetimi Komisyonu, Yeni Delhi'nin hava kalitesinin alarm verici seviyeye ulaşmasının ardından harekete geçti.

Yeni Delhi'de 1 Ocak-9 Kasım arasında ortalama Hava Kalitesi Endeksi (AQI) 175 olarak kayda geçerken bu değer ani bir artışla "şiddetli seviye" sayılan 425'e çıktı.

Hava Kalitesi Yönetimi Komisyonunun aldığı kararla ülkede hava kirliliğiyle mücadele için uygulanan Aşamalı Mücadele Eylem Planı'nın (GRAP) 3. aşaması uygulamaya konuldu.

Buna göre, araç emisyonlarını azaltmak amacıyla özel şirketlere evden veya hibrit çalışma modelini uygulamaları tavsiye edilirken, 5. sınıfa kadar olan okullar kapatılacak ve dersler çevrim içi olarak devam ettirilecek.

Zorunlu olmayan inşaat ve yıkım faaliyetleri durdurulacak ve acil ile temel hizmetler dışındaki dizel jeneratörlerin kullanımına kısıtlama getirilecek.

Yeni Delhi'de yüzlerce kişi, hava kirliliği seviyesinin tehlikeli boyutlara ulaşmasını protesto etmiş, hükümete acil önlem çağrısı yapmıştı.

Hindistan hükümeti, Yeni Delhi'deki hava kirliliğinin azaltılması çalışmaları kapsamında kentin belirli bölgelerinde havaya kimyasal salarak "yapay yağmur" denemelerine başladıklarını duyurmuştu.

Yeni Delhi ve civarındaki eyaletler, her kış egzoz gazları, odun, kömür ya da anız yakımı ve rüzgar hızının düşük olması nedeniyle yüksek oranda hava kirliliğiyle karşı karşıya kalıyor.