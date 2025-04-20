Bakan Yerlikaya: Sürücü affı konusu kesinlikle gündemimizde yok

Sürücü affı mı geliyor? Bakan Yerlikaya'dan açıklama var
Türkiye'nin giyim devlerine milyonlarca liralık 'indirim' cezası

Türkiye'nin giyim devlerine ceza yağmuru! Aralarında kimler yok ki
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 2 puanın da üzerine çıktı
Ülke alarmda! Ekvador Devlet Başkanı Noboa'ya suikast şüphesi

Ülke alarmda! Seçimi kazanan devlet başkanına suikast şüphesi

Yeni Delhi'de Çok Katlı Bina Çöktü: 11 Ölü, 11 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde Mustafabad bölgesinde bir çok katlı binanın çökmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı. Olay sonrası kurtarma çalışmaları başlatıldı.

YENİ DELHİ, 20 Nisan (Xinhua) -- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin kuzeydoğusunda yer alan Mustafabad bölgesinde cumartesi günü erken saatlerde çok katlı bir binanın çökmesi sonucu en az 11 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

Binanın çökmesinin ardından Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF), itfaiye ekipleri, polis ve yerel halkın katılımıyla oluşturulan kurtarma ekipleri, enkaz altında kalanları ve hayatını kaybedenleri çıkarmak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, binanın yerel saatle 02.39'da aniden çöktüğü görüldü.

Yetkililer, olay anında binada uyumakta olan 22 kişinin enkaz altında mahsur kaldığını bildirdi.

Delhi Belediye Şirketi yetkilileri, yerel basına yaptıkları açıklamada binanın yaklaşık 20 yıllık olduğunu belirtti.

Binanın çökme nedeni belirlenmeye çalışılıyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.