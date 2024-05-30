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Yeni Delhi'de Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de aşırı sıcaklar nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Sıcak hava dalgasının etkisini sürdürdüğü başkentte 40 yaşındaki bir kişi sıcak çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yeni Delhi'de etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle su tankerleri konuşlandırıldı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de aşırı sıcaklar nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

NDTV'nin haberine göre, pazar günü, sıcak hava dalgasının etkisini sürdürdüğü başkentte 40 yaşındaki bir kişi sıcak çarpması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Doktorlar, vücut sıcaklığı yaklaşık 42 dereceye çıktığı tespit edilen kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yeni Delhi'de etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle başkentin çeşitli noktalarına su tankerleri konuşlandırıldı.

Yeni Delhi'de, dün 52,9 dereceyle tüm zamanların en yüksek sıcaklığı kaydedilmişti.

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), 21 Mayıs'ta, Yeni Delhi ve çevresinde etkisini gösteren "şiddetli sıcak hava dalgası" nedeniyle 5 günlük "kırmızı alarm" verildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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