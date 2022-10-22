Yeni Çkp Liderliği Pazar Günü Basınla Buluşacak Güncel Haberler BEİJİNG, 22 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyeleri Pazar günü yapılacak genel kurul toplantısında seçilmelerinin ardından aynı gün basın mensuplarının karşısına çıkacak. BEİJİNG, 22 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyeleri Pazar günü yapılacak genel kurul toplantısında seçilmelerinin ardından aynı gün basın mensuplarının karşısına çıkacak. Yeni ÇKP liderliği, ÇKP'nin 20. Merkez Komitesi'nin ilk genel oturumunda seçilecek. Çinli ve yabancı gazetecilerle Beijing'de saat 12.00 civarında buluşacaklar. Etkinlik, Çin Medya Grubu ve Xinhuanet tarafından canlı olarak yayınlanacak. Aynı anda, Çin genelindeki televizyon ve radyo istasyonlarının yanı sıra haber sitelerinden, yeni medya platformlarından, dış mekanlarda bulunan büyük ekranlardan ve mobil televizyonlardan aynı anda yayınlanacak. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Yeni Çkp Liderliği Pazar Günü Basınla Buluşacak - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.