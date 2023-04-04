Yeni Çin-Brezilya Kargo Hava Yolu Güzergahı Açıldı

SHENZHEN, 4 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Shenzhen metropolünü Brezilya'nın Sao Paulo kentine bağlayan ve iki ülke arasındaki e-ticareti canlandırması beklenen yeni bir kargo hava yolu güzergahı açıldı.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletindeki Shenzhen şehrinin manzarası görülüyor, 11 Eylül 2020. (Fotoğraf: Mao Siqian/Xinhua)

SHENZHEN, 4 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Shenzhen metropolünü Brezilya'nın Sao Paulo kentine bağlayan ve iki ülke arasındaki e-ticareti canlandırması beklenen yeni bir kargo hava yolu güzergahı açıldı.

Açılan yeni hava yolu güzergahı dolayısıyla Pazartesi günü bir tören düzenlendi. Shenzhen Bao'an Uluslararası Havalimanı ile Çinli e-ticaret devi Alibaba Grup'un lojistik kolu olan Cainiao Network tarafından başlatılan güzergahın açılışı, Atlas Air'in Boeing 747 kargo uçağının uçuşuyla gerçekleşti. Söz konusu kargo uçağı haftada iki kez uçuş yapacak.

100 ton e-ticaret ürünü taşıyan ilk uçak, Pazar günü Çin'in güneyindeki Shenzhen şehrinden, Shenzhen'e özel e-ticaret ürünleriyle dolu bir şekilde kalktı.

Havalimanına göre, Shenzhen ve çevresindeki şehirlerde sınır ötesi işletmeler tarafından satılan ürünler Brezilyalı tüketicilere "bir haftadan fazla bir sürede" teslim edilebiliyor.

Havalimanı tarafından yapılan açıklamada bu yılın başından bu yana, Shenzhen Bao'an Uluslararası Havalimanı'nın yeni sınır ötesi hava yolu güzergahları açmak için havayolları ve lojistik operatörleri ile işbirliği yaptığı ve sınır ötesi ürünlerin hava taşımacılığı hacminin geçen yıldan bu yana yüzde 70 arttığı belirtildi.

Çin Gümrük Genel İdaresi'nin istatistiklerine göre, Çin ile Brezilya arasındaki ikili ticaret, 2022'de yıllık yüzde 4,9 artışla 171,49 milyar ABD dolarına ulaştı.