Yeni Çin-Avrupa Yük Treni Rotası Çin'in Kuzeyindeki Langfang'i Taşkent'e Bağlıyor

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde bulunan Langfang kentinden Cuma sabahı Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e doğru bir yük treninin yola çıkmasıyla, yeni bir Çin-Avrupa yük treni hattı resmen açılmış oldu.

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde bulunan Langfang kentinden Cuma sabahı Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e doğru bir yük treninin yola çıkmasıyla, yeni bir Çin-Avrupa yük treni hattı resmen açılmış oldu.

Yaklaşık 6.000 kilometrelik bir yolculuğu tamamlayacak olan tren, Xinjiang'daki Horgos Geçidi üzerinden Çin'den ayrılarak Kazakistan'dan geçecek ve kalkıştan 15 gün sonra nihai varış noktasına ulaşacak.

Tren, toplam değeri 14,5 milyon yuanın (yaklaşık 2,09 milyon ABD doları) üzerinde olan 1.400 tondan fazla mal taşıyor. Kargoda pamuklu ürünler ve mobilya donanımı bulunuyor.

SES 1 (Çince): Lİ MİNG, Shanghai Feilida Uluslararası Lojistik Limited Şirketi'nin Tianjin Şubesi Genel Müdürü:

"Kısaltılmış teslimat süresi sayesinde, yerel müşterilerin ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabiliyoruz. Ayrıca, kısalan teslimat süresi lojistik maliyetlerinin azalması anlamına geliyor ve bu da şirketimizin temel rekabet gücünü büyük ölçüde artırıyor."

SES 2 (Çince): CHU YİXİAO, Taitong Uluslararası Nakliye Limited Şirketi'nin Genel Müdürü:

"Planımız, ağırlıklı olarak Langfang'dan gelen mallarla her ay Orta Asya'ya 2-3 Çin-Avrupa yük treni seferi düzenlemek."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Shijiazhuang'dan bildiriyor.

(XHTV)