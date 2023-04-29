Yeni Çin-Avrupa Yük Treni Hattı Çin'in Kuzeyindeki Langfang'ı Taşkent'e Bağlıyor

SHİJİAZHUANG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde bulunan Langfang kentinden Cuma sabahı Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e doğru bir yük treninin yola çıkmasıyla, yeni bir Çin-Avrupa yük treni hattı resmen açılmış oldu.

SHİJİAZHUANG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde bulunan Langfang kentinden Cuma sabahı Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e doğru bir yük treninin yola çıkmasıyla, yeni bir Çin-Avrupa yük treni hattı resmen açılmış oldu.

Yaklaşık 6.000 kilometrelik bir yolculuğu tamamlayacak olan tren, Xinjiang'daki Horgos Geçidi üzerinden Çin'den ayrılarak Kazakistan'dan geçecek ve kalkıştan 15 gün sonra nihai varış noktasına ulaşacak.

Tren, toplam değeri 14,5 milyon yuan'ın (yaklaşık 2,09 milyon ABD doları) üzerinde olan 1.400 tondan fazla mal taşıyor. Kargoda pamuklu ürünler ve mobilya donanımı bulunuyor.

Langfang'ın ithalat ve ihracatı bu yıl artmaya devam etti. Şehrin Ocak-Mart dönemindeki toplam dış ticaret hacmi, önceki yılın aynı dönemine göre 23,5 artışla 11,83 milyar ABD doları oldu.

Langfang Belediyesi Kalkınma ve Reform Komisyonu Müdür Yardımcısı Zhang Chao, yeni Çin-Avrupa yük treni hattının hizmete girmesinin Langfang ile Orta Asya arasındaki malların nakliye sürelerini ve maliyetlerini etkili bir şekilde azaltacağını, işletmelerin sanayi ve tedarik zincirlerini yumuşatacağını ve yerel uluslararası lojistik kanalları ve ihracat odaklı ekonomik kalkınma adına güçlü bir garanti sağlayacağını söyledi.