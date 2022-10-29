Yeni Çalışma: 16 Saat Aralıklı Oruç Sağlığa En Faydalı Yöntem Olabilir

CHANGSHA, 29 Ekim (Xinhua) -- Çinli bir araştırma ekibi, 16 saat aralıklı oruç planının sağlık için en faydalı seçenek olabileceğine dair bulgular elde etti.

Çin'in doğusundaki Shanghai şehrindeki Burger King restoranında çevrimiçi siparişleri paketleyen bir çalışan, 10 Nisan 2022. (Fotoğraf: Chen Jianli/Xinhua)

CHANGSHA, 29 Ekim (Xinhua) -- Çinli bir araştırma ekibi, 16 saat aralıklı oruç planının sağlık için en faydalı seçenek olabileceğine dair bulgular elde etti.

Aralıklı oruç, insanların yemek yeme ve oruç tutma döngüsüne girdiği bir yeme düzeni. Bu düzende, hangi yiyeceklerin yenileceği değil, ne zaman yenmesi gerektiği belirleniyor. Araştırma sırasında, açlık süresini kaydetmek ve sağlığa faydalı etkilerin nasıl tetiklendiğini anlamak için bir "zaman ölçer" kullanılıp kullanılmadığı bilinmiyor.

Çin'deki Hunan Normal Üniversitesi'nden araştırmacılar, karaciğer, iskelet kası, kahverengi yağ ve beyaz yağ bakımından dört farenin metabolik dokusunda 600 örneği inceledi. Fareler beş beslenme programı altındaydı.

Cell Reports'ta yayınlanan araştırma makalesine göre, yalnızca 16 saat oruç tutmak karaciğerde 43 metabolik yoldan oluşan bir sirkadiyen rezonansı başlatabiliyor ve bu rezonans, beslenmenin ardından hemen değişmeye başlıyor.

Araştırma ilerledikçe, karaciğer proteazomunun rezonansı koordine ettiği ortaya çıktı. Proteazomlar, hücre döngüsünü kontrol eden proteinlerin düzenlenmesinde merkezi bir rol oynayan protein kompleksleri olarak biliniyor.

Araştırmacılar bulguların, karaciğer proteazomunun bir açlık zamanlayıcısı ve bedenin metabolik yollarında rezonans koordinatörü olarak hizmet edebildiğini gösterdiğini, bunun da aralıklı açlığın altında yatan mekanizmayı ortaya çıkarmak için bir hedef sağladığını söyledi.

Aralıklı oruç, sağlığa fayda sağlamak için kanıtlanmış güvenli bir strateji olarak görülüyor. Mart ayında da bir diğer Çinli araştırma ekibi, yemek yemeyi günün erken saatleriyle sınırlamanın (gıda alımı 06.00-15.00 ile sınırlı), sıhhatli insanların metabolik sağlına önemli faydalar sağladığını bulmuştu.