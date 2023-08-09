Yeni Bursa İl Emniyet Müdürü Göreve Hızlı Başladı

Yeni Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, göreve hızlı başladı.

Yeni İl Emniyet Müdürü Zaimoğlu, göreve gelir gelmez gece saatlerinde Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve Kestel ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı polis merkez amirliklerini denetledi. Polis merkezine gelen vatandaşların taleplerini de dinleyen Zaimoğlu, polis merkez amirliğinde görevli tüm personellerine, "Kendi aileniz polis merkezine müracaat ettiğinde, ailenize nasıl davranılmasını istiyorsanız gelen vatandaşımıza aynı şekilde davranın" talimatı verdi. - BURSA