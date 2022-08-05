Yeni bulduğu endemik bitkiye ölen eşinin ismi verildi

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, 3 yıl önce bulduğu endemik bitki türüne soyadı atfedilerek 'Rindera cetineri' adı verilen Orman Mühendisi Rasim Çetiner'in (62), bulduğu bir başka endemik türe ise 17 yıl önce hayatını kaybeden eşi Alime Çetiner'in ismi verildi. Endemik tür, 'Achillea alimeana' ismini aldı.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'nde orman mühendisi olarak görev yapan Rasim Çetiner, 3 yıl önce Çameli ilçesinde bulduğu endemik bir bitki türünü fotoğraflayıp, örnekler alarak Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım'a gönderdi. Yıldırım tarafından yapılan araştırma ve incelemede bitki türünün dünyada sadece Çameli ilçesinde yetişen bir tür olduğu belirlendi. Doç. Dr. Yıldırım, Türkçe adı ' Denizli Yünlügelini' olarak belirlenen bitkiyi hazırladığı bilimsel makaleyle dünya literatürüne kazandırdı. Bitkinin bilimsel ismi ise onu ilk bulan kişi Rasim Çetiner'e atfen 'Rindera cetineri' olarak bilim dünyasına kazandırıldı.

Kendisinin ve vefat eden eşinin isminin bitki türlerine verilmesinden dolayı mutlu olduğunu söyleyen Rasim Çetiner ise "Denizli bitki çeşitliliği açısından zengin bir yerde. Şu an toplamda 2 bin 946 türü var. Bunlardan 498'i endemik tür ve 42'si sadece Denizli'ye özgü. Daha önce bulduğum bitki türünü araştırırken, yeni bir bitki türünü fark ettik. Yapılan inceleme sonucunda endemik olduğu tespit edildi ve hayatını kaybeden eşimin adı verildi. 2005 yılında hayatını kaybeden eşimle 23 yıl evli kaldık. 3 çocuğumun annesidir. Eşimin isminin botanik ve bilim dünyasında yaşaması için teklif edildiğinde çok sevindim. Eşimin ve benim ismim sonsuza dek yaşayacak. Burada amacımız bitki türlerini araştırmak ve biyolojik çeşitliliği ortaya çıkarmaktır. Benim ve eşimin isminin verildiği 2 tür var. Bundan sonra bulduğumuz türlere de yeni eşimin ve çocuklarımın ismini veririz galiba. Ailemiz için övünç kaynağı oldu" diye konuştu.