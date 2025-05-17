Yeni Bölge İdare Mahkemeleri Kuruluyor

Yeni Bölge İdare Mahkemeleri Kuruluyor
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Adalet Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla Antalya, Diyarbakır ve Kayseri'de yeni bölge idare mahkemeleri kurulacak. Diyarbakır'da ayrıca ikinci vergi mahkemesi faaliyete geçecek.

(ANKARA) - Adalet Bakanlığı'nın aldığı kararla Antalya, Diyarbakır ve Kayseri'de yeni bölge idare mahkemeleri kurulacak. Ayrıca Diyarbakır'da 2. Vergi Mahkemesi de faaliyete geçecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Antalya, Diyarbakır ve Kayseri illerinde yeni bölge idare mahkemeleri kurulmasına ve bu mahkemelerin yargı çevrelerinin belirlenmesine karar verildi. Karar, 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2576 sayılı Kanun kapsamında alındı.

Antalya'ya üç ili kapsayan yeni mahkeme

Antalya'da kurulacak bölge idare mahkemesi, Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayacak. Mahkemede, 8 İdari Dava Dairesi, 1 Vergi Dava Dairesi ile ilgili adli yapılar oluşturulacak.

Diyarbakır'da geniş yetki alanı ve ikinci vergi mahkemesi

Diyarbakır'daki yeni bölge idare mahkemesi ise 8 ili kapsayacak: Diyarbakır, Batman, Elazığ, Mardin, Siirt, Şırnak, Bingöl ve Muş. Mahkeme bünyesinde 11 İdari Dava Dairesi ile 1 Vergi Dava Dairesi kurulacak. Ayrıca şehirde Diyarbakır 2. Vergi Mahkemesi de hayata geçirilecek.

Kayseri'de beş idari dava dairesi

Kayseri Bölge İdare Mahkemesi ise Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat illerini kapsayacak. 5 İdari Dava Dairesi ve 1 Vergi Dava Dairesi kurulacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
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