Yeni Barkol Dahe Havalimanı, Xinjiang'daki Sivil Havalimanı Sayısını 28'e Çıkardı

URUMQİ, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Barkol Dahe Havalimanı'nın resmen hizmete girmesiyle bölgedeki sivil havalimanlarının sayısı 28'e yükseldi.

Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, salı günkü açılışla beraber en fazla sivil havalimanına sahip olan eyalet düzeyindeki bölge unvanını elde etti.

Hami kentine bağlı Barkol Kazak Özerk İlçesi'nde yer alan havalimanı, Xinjiang'daki ikinci yüksek irtifaya sahip havalimanı olarak öne çıkıyor. Toplamda 692,84 milyon yuan (yaklaşık 96,87 milyon ABD doları) yatırımla olan inşa edilen havalimanı, yıllık 300.000 yolcu ve 700 ton kargo kapasitesine sahip.

Barkol Dahe Havalimanı'nda an itibarıyla iki uçuş rotası faaliyete geçmiş durumda. Bu rotalardan biri Zhengzhou'da aktarmalı olarak Chengdu'dan Barkol'a, diğeri ise Chongqing'den Barkol'a hizmet veriyor. Gelecekteki Beijing'e bir uçuş başlatılması da planlanıyor.

Xinjiang Havalimanı Grubu'nun yaptığı açıklamada yeni havalimanının, bölgesel ekonomik kalkınmayı teşvik etme, bölgeye özgü sektörleri destekleme, turizm faaliyetlerini artırma ve Barkol ve çevresinde kırsal canlandırma çabalarını ilerletmede önemli bir rol oynayacağı ifade edildi.

İpek Yolu Ekonomi Kuşağı'nın merkezi olan Xinjiang, havalimanı inşaatlarını hızlandırmaya yönelik yoğun çaba gösteriyor. 2025 yılı sonu itibarıyla bölgede faaliyete geçmiş veya inşaatı devam eden havalimanlarının toplam sayısının 33'e ulaşması bekleniyor.