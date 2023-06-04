Yeni Bakanlar Görevlerine Başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığına getirilen yeni bakanlar, görevlerini törenlerle devralacaklar. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav da yapılacak. Spor dünyasında ise Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Romanya maçı, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi'ndeki son maçı ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final serisi gibi önemli karşılaşmalar yer alıyor.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına getirilen Mehmet Özhaseki, görevi törenle Murat Kurum'dan devralacak.

(Ankara/12.00)

2- İçişleri Bakanlığına getirilen Ali Yerlikaya, törenle görevi Süleyman Soylu'dan devralacak.

(Ankara/12.00)

3- Milli Eğitim Bakanlığına getirilen Yusuf Tekin, görevi törenle Mahmut Özer'den devralacak.

(Ankara/12.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanlığına getirilen Mehmet Şimşek, görevi törenle Nureddin Nebati'den devralacak.

(Ankara/11.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına getirilen Mehmet Fatih Kacır, görevi törenle Mustafa Varank'tan devralacak.

(Ankara/11.00)

3- Tarım ve Orman Bakanlığına getirilen İbrahim Yumaklı, törenle görevi Vahit Kirişci'den devralacak.

(Ankara/15.00)

4- Ticaret Bakanlığına getirilen Ömer Bolat, görevi törenle Mehmet Muş'tan devralacak.

(Ankara/14.00)

GÜNCEL

1- Milli Eğitim Bakanlığınca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav iki oturum halinde gerçekleştirilecek.

(09.30/11.30)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasındaki derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek.

(İstanbul/19.00)

2- Spor Toto 1. Lig'in play-off 2. tur rövanşında Bodrumspor ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek.

(Muğla/16.00)

3- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki üçüncü maçında Romanya'yı konuk edecek.

(Konya/17.00)

4- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk hafta mücadelesini ABD maçıyla tamamlayacak. Günün diğer maçlarında Tayland ile Güney Kore ve Kanada ile Sırbistan karşı karşıya gelecek.

(Antalya/20.00/14.00/17.00)

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final serisinde Türk Telekom ile Pınar Karşıyaka ilk maçta karşı karşıya gelecek.

(Ankara/15.30)

6 - Hentbol Kadınlar Süper Lig'in play-off final serisinde Kastamonu Belediyespor ile Konyaaltı Belediyespor üçüncü maçta karşı karşıya gelecek.

(Kastamonu/13.30)

7- Formula 1'de sezonun 8. mücadelesi İspanya Grand Prix'sinde yapılacak.

(Barselona/16.00)

8- Milli motosikletçilerden Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın; Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü de Dünya Supersport Şampiyonası'nın 5. ayağında ikinci yarışa çıkacak.

(Misano)

9- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'a devam edilecek.

(Paris)

10- Modern Pentatlon Dünya Kupası Final organizasyonu, karışık bayrak yarışıyla tamamlanacak.

(Ankara/10.00-17.00)

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