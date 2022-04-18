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Yeni Bafra Hükümet Konağı inşaatı devam ediyor

AA - Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
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Yeni Bafra Hükümet Konağı inşaatı devam ediyor

Samsun'un Bafra ilçesinde 2020 yılında başlanan yeni Bafra Hükümet Konağı'nın inşaatının hızla devam ettiği bildirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde 2020 yılında başlanan yeni Bafra Hükümet Konağı'nın inşaatının hızla devam ettiği bildirildi.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 katlı inşa edilecek yaklaşık 25 milyon lira bedelli yeni Hükümet Konağı'nın büyük bölümü tamamlandı.

Vali Zülkif Dağlı, inşaatı devam eden Hükümet Konağı'nın, bitişiğinde Kızılırmak Nehri kenarına yapılacak Millet Bahçesi ve spor tesisleriyle bütünleşerek Bafra ilçesine yeni bir çehre kazandıracağını vurguladı.

Dağlı, "Mimarisi ve estetiğiyle Bafra'ya yakışan bir yapı olarak ön plana çıkan Hükümet Konağı, tamamlandığında farklı yerlerdeki hizmet birimlerini de tek bir çatı altında toplayarak, modern yapısı ve teknolojik altyapısıyla vatandaşlarımıza daha kaliteli, hızlı ve etkin hizmet sunulmasına katkı sağlayacaktır. Vatandaşlarımızın çok daha konforlu bir ortamda iş ve işlemlerini halledebileceği yeni Hükümet Konağı'nın Bafra ilçemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni Bafra Hükümet Konağı inşaatı devam ediyor

Yeni Bafra Hükümet Konağı inşaatı devam ediyor

Yeni Bafra Hükümet Konağı inşaatı devam ediyor

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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