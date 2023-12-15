Yeni Azerbaycan Partisi, İlham Aliyev'i 2024 erken cumhurbaşkanı seçiminde aday gösterdi

Yeni Azerbaycan Partisi (YAP), 7 Şubat 2024'te yapılacak erken cumhurbaşkanı seçiminde mevcut Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i aday gösterdi.

YAP Yönetim Kurulu, toplantı yaparak erken cumhurbaşkanı seçimi adayını belirledi. Toplantıda, mevcut Cumhurbaşkanı Aliyev'in yeniden aday gösterilmesi kararı alındı.

Toplantıda, YAP Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Tahir Budagov ile YAP Genel Başkan Yardımcısı Ali Ahmedov, seçimde Aliyev'in yetkili temsilcisi olarak belirlendi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, erken cumhurbaşkanı seçiminin 7 Şubat 2024'te yapılmasına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.

Cumhurbaşkanı seçiminin 7 yılda bir yapıldığı Azerbaycan'da son seçim, 11 Nisan 2018'de düzenlenmişti.

Aliyev'in imzaladığı kararnameyle cumhurbaşkanı seçimi öne alındı.