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Adalet Bakanlığı: 'Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi' onaylandı

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Adalet Bakanlığı: 'Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi' onaylandı

ADALET Bakanlığı, 'Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin Bakan Bekir Bozdağ tarafından onaylandığını duyurdu.

ADALET Bakanlığı, 'Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin Bakan Bekir Bozdağ tarafından onaylandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından onaylanmıştır. Yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderilen yeni tarife, avukatlarımıza hayırlı olsun" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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