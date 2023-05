Yeni Austral 'en iyi Renault' iddiasıyla Türkiye yollarına çıkıyor

Yeni Austral, "bugüne kadarki en iyi Renault" olma iddiasıyla 1 Haziran'da Türkiye'de satışa çıkacak.

Renault'dan yapılan açıklamaya göre, Renault'nun SUV kategorisindeki temsilcisi ve değişen kalite anlayışının en somut göstergesi yeni Renault Austral, daha dinamik ve sportif Techno Esprit Alpine versiyonuyla ilk kez sunuluyor. 160 beygir mild hybrid motor seçeneği ile Türkiye'de kullanıcılarla buluşacak oyeni Austral, 20 farklı gelişmiş sürüş destek sistemi, 12,3 inç dijital gösterge paneli ve 9 inç bilgi-eğlence sisteminden oluşan 564 santimetreküp openR ekranları, multi-sense teknolojisi, 16 santimetre ileri geri hareket edebilen arka koltuklarıyla sürüş konforunu üst seviyeye taşıyor.

Çanakkale Gökçeada'dan Türkiye yollarına çıkan Yeni Renault Austral, lansmana özel 1 milyon 190 bin TL fiyatıyla, 1 Haziran'dan itibaren Renault yetkili satıcılarında kullanıcılarla buluşacak.

"C-SUV segmentinde yeni Renault Austral ile liderliği hedefliyoruz"

Açıklamaya göre, MAİS AŞ Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, SUV gövde tipinin ve C-SUV alt segmentinin Türkiye'de her geçen gün daha da güçlendiğini dile getirdi.

Çağdaş şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye'de satılan her 2 araçtan 1'ini C segmenti modeller oluştururken, en çok satılan gövde tipinde de SUV modeller yer alıyor. Bugüne kadarki en iyi Renault olarak konumlandırdığımız, aynı zamanda da AUTOBEST jürisinin '2023 Avrupa'nın Satın Alınacak En İyi Otomobili' ödülüne layık gördüğü yeni Renault Austral ile C segmentindeki hakimiyetimizi güçlendiriyoruz. Türkiye'de daha sportif Esprit Alpine donanımıyla satışa sunulan ilk model olma özelliğine sahip yeni Renault Austral, verimli 160 bg mild hybrid motor seçeneğiyle de çok iddialı. Kullanıcıların tüm ihtiyaçlarına hem teknolojik hem de tasarım özellikleriyle cevap veren yeni Renault Austral ile beklentilerin de üstüne çıkıp C-SUV segmentinde liderliği hedefliyoruz."

Gelişmiş kalite algısına sahip dış tasarım

Açıklamada aktarılanlara göre, yeni Renault Austral, duyguları harekete geçiren silueti ve özenle şekillendirilen güçlü çizgileriyle yüksek kalite algısı sunuyor. 3D derinlik efektli yüksek teknoloji arka farları ve ön farlarda elmas şeklinde desenler gibi detaylarla da Renault'nun yeni "duygusal teknoloji" tasarım ilkeleriyle birleşiyor.

Esprit Alpine versiyonuna özel atletik görünümü vurgulayan "Saten Mineral Gri" renk seçeneği bulunan yeni Renault Austral, "Sedef Beyaz, Alev Kırmızı, Demir Mavi, Yıldız Siyah ve Mineral Gri" gövde renkleriyle de satışa sunuluyor. Daha özgün bir görünüm için isteğe bağlı olarak çift renk de uygulanabiliyor.

Yeni Renault Austral, Techno Esprit Alpine versiyonunda elmas kesimli Daytona Siyahı 20 inç alaşım jantlar sunulurken tüm jant modellerinin merkezinde yeni Renault logosu yer alıyor.

Renault'nun "yaşanası otomobiller" yaklaşımına sahip yeni Austral, tüm aileyi rahat ettirecek şekilde tasarlandı. Kendi kategorisinde öne çıkan geniş diz mesafesiyle arka bölüm konforu üst seviyeye çıkarılıyor.

Yeni platform, yeni performans

Yeni Renault Austral, yeni nesil CMF-CD platformunu kullanan ilk Renault modeli olarak öne çıkıyor. Austral'ın sağlamlaştırılan gövdesi ile yana yatma eğilimleri iyileştirildi ve şasi, pazarda öne çıkan konfor/verimlilik/tepki oranı için daha hafif ve daha sağlam hale getirildi.

Yakıt verimliliği ve emisyon açısından iddialı motor seçeneği

Açıklamaya göre, yeni Austral'da kullanılan 12V mild hybrid teknolojisi, geliştirilmiş bir Stop & Start ve Sailing Stop işleviyle verimliliği destekliyor. Bu, özellikle fren anında enerjinin geri kazanılmasına yardımcı oluyor ve otomatik şanzımanda yavaşlarken motoru durduruyor. Tüm bunlar yakıt tüketimini ve emisyonları azaltırken aynı zamanda günlük kullanım konforunu da destekliyor.

Yeni Austral'daki 160 bg 12V mild hybrid motor, 1.600 ile 3.250 d/d aralığında 270 Nm maksimum tork kullanıma sunuyor ve ortalama 6,3 lt/100 km yakıt tüketirken 142 gr/km'lik CO2 emisyon değerlerine imza atıyor.

Tipik güvenlik özellikleri iyileştirilen ve yandan çarpışma durumunda sürücü ile ön yolcu arasına konumlandırılan orta konsol hava yastığı da eklenen Austral, Euro NCAP testlerinde aldığı 5 yıldız ile Türkiye yollarına çıkıyor.